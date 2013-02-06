Экстренная медпомощь уже приняла более 1 млн вызовов

Служба экстренной медицинской помощи за первый месяц этого года, с начала действия закона об ЭМП, приняла более 1 млн вызовов.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба во время плановой видеоконференции с регионами относительно выполнения задач реформирования службы, которая состоялась в Министерстве здравоохранения, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Представители министерства напомнили, что основные стратегические моменты реформирования экстренной медицинской помощи должны быть завершены до конца года.

Руководством Минздрава проработаны предоставленные территориями ежегодные планы регионального развития системы ЭМП, утвержденные подписями глав облгосадминистраций. Указано на несвоевременность предоставления таких планов, в частности, Житомирской, Львовской, Тернопольской областями и Севастополем, и невыполнение требований по их формированию.

Также руководство Минздрава напомнило, что за качество предоставления экстренной помощи в каждом из регионов лично отвечает глава облгосадминистрации, поэтому это должно побуждать руководителей на местах и профильных управлений ОГА как можно скорее решать такие вопросы, как качество дорог, обеспечение бригад медикаментами и горючим, развитие телекоммуникаций и т.п.

Первый заместитель министра Александр Качур потребовал, чтобы руководители на местах, которые приняли участие в видеоконференции, в срочном порядке направили в Минздрав детальные отчеты о выполнении поручения вице-премьер-министра Константина Грищенко - относительно завершения областными и городскими госадминистрациями работ по созданию и регистрации центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, завершения процедуры передачи имущества центрам, выделения помещений для оперативно-диспетчерских служб центров и т.п.

Министерством здравоохранения было решено обратиться к Министерству финансов относительно обеспечения в полном объеме средствами заведений здравоохранения, входящих в систему ЭМП, для создания необходимых запасов горюче-смазочных материалов, лекарственных средств, в частности, наркотических, изыскать финансовые возможности для повышения на 20% зарплаты работникам этих заведений. Для контроля выплаты зарплат работникам ЭМП, в частности, за январь этого года, руководство Минздрава поручило руководителям регионов подать соответствующие отчеты и позаботиться о своевременности этих выплат.

По информации регионов, ежесуточно в каждом из них принимается от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. вызовов, в большинстве выездов, как утверждают руководители на местах, удается соблюдать нормативы прибытия «скорой» к пациенту (10 минут в городах и 20 – в сельской местности).

В то же время, по данным Минздрава, этот показатель в действительности меньше. Как отмечают в министерстве, уровень выполнения нормативов в городах составляет 84,6%, а в сельской местности - 78,4%. При этом в Николаевской области показатель самый низкий в Украине - около 52%.

Поэтому Минздрав напоминает: нормативы прибытия «скорой помощи» к пациенту могут быть превышены на 10 минут с учетом метеорологических условий, сезонных особенностей, состояния дорог. Однако это не значит, что регионы должны дезинформировать относительно скорости приезда к пациентам, вместо этого руководители на местах должны позаботиться об устранении причин такой существенной задержки, как-то: обеспечение машин «скорой помощи» горючим, ремонт и расчистка дорог и т.п.

Как отметили модераторы он-лайн встречи, Минздрав ведет постоянный мониторинг реализации руководителями регионов задач реформы ЭМП. По поручению министерства в регионах были созданы "горячие линии" для осуществления в телефонном режиме контроля и информирования общественности о функционировании и развитии системы экстренной медицинской помощи.

Однако за все время действия «горячих линий» поступило не более 164 телефонных звонков, из которых 129 было осуществлено в Черниговской области.

По поручению Минздрава, регионы обязаны исправить ситуацию и провести работу, подобную той, которую провела Черниговская область, где информационные материалы с указанием соответствующих телефонных номеров были размещении не только в каждом из медицинских заведений, но и в социальных сетях и СМИ.