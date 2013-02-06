Все регионы Украины обеспечены вакцинами БЦЖ

Все регионы Украины в полной мере обеспечены вакцинами БЦЖ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В пресс-службе отметили, что Минздрав Украины осуществил поставку вакцины БЦЖ в количестве 1,5 млн доз во все регионы Украины. Обеспеченность даст возможность проводить профилактические прививки детям против туберкулеза, как в роддомах и отделениях, так и поликлиниках, на протяжении ближайших 7-8 месяцев текущего года.

Закупка вакцин БЦЖ осуществляется в соответствии с Общегосударственной программой иммунопрофилактики защиты населения от инфекционных болезней.

В 2012 году обеспеченность, в соответствии с заявками регионов, вакцинами БЦЖ составляла 100%. Минздрав Украины на 2013 год на сегодняшний день начал процедуру закупок, проведение которых даст возможность также стопроцентно обеспечить вакцинацию детей против туберкулеза в этом году.