Азаров поручил создать штаб по противодействию наводнению

Премьер-министр Николай Азаров поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны, Минрегиону, Министерству инфраструктуры, Министерству здравоохранения создать под председательством вице-премьер-министра Александра Вилкула межведомственный оперативный штаб по подготовке мер по противодействию наводнению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал во время заседания Кабинета министров.

"Приказываю создать межведомственный оперативный штаб по подготовке мер противодействия наводнению. Нужно также подготовить развертывание таких же штабов в регионах, где сложатся риски масштабного наводнения... К весне нужно тщательным образом подготовиться также с учетом того, что складывается очень напряженная гидрологическая ситуация", - сказал Н.Азаров.

Также он поручил министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Темнику при участии Госслужбы по чрезвычайным ситуациям провести селекторное совещание с регионами и поставить коммунальщикам четкие задачи по подготовке к сходу воды и проконтролировать затем выполнение на местах.

"Чтобы все что нужно, было расчищено, отремонтировано. Осуществить моделирование ситуаций и разработать регламенты действий всех служб. Разработать меры по информированию населения относительно возможных угроз и действий во время их, в частности, о планах эвакуации населения", - подчеркнул Н.Азаров

Кроме того, премьер-министр требует подготовить технику, плавательные, спасательные средства и бригады медицинских работников к действиям в условиях наводнения, создать запасы материалов для возведения водозащитных сооружений, возведения временных дамб.

"Я хочу, чтобы все осознали: четкое выполнение поставленных задач имеет высокую цену: нужно защитить имущество, а самое главное - жизнь людей. Начиная со следующей недели правительство будет регулярно слушать оперативные отчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, как складывается ситуация и выполняются подготовительные работы", - сказал Н.Азаров.