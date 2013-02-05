Создают комиссию для решения вопроса с пошлиной на шприцы

Министерство доходов и сборов Украины создает специальную комиссию для разрешения правовым путем ситуации с доначислением пошлины на партию испанских шприцев, которые были импортированы организацией «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, об этом министр Александр Клименко заявил во время встречи с послом США в Украине Джоном Тэффтом.

«Мы детально проанализировали ситуацию, с которой к нам обратилась эта организация. С юридической точки зрения, она достаточно запутана, поскольку при ввозе в Украину товар был оформлен по договору купли-продажи, а не как гуманитарная помощь. Вместе с тем, мы понимаем важность мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ/СПИДом в Украине, и поддерживаем все усилия, направленные на профилактику и лечение этой болезни. В министерстве создана специальная комиссия, которая в пределах правового поля будет искать юридические пути выхода из ситуации. Уверен, что мы найдем решение уже в ближайшее время», - заверил А.Клименко.

В пресс-службе министерства напомнили, МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» обратился в Миндоходов по поводу отмены решения о начислении пошлины на сумму 3,3 млн грн на партию испанских шприцев, ввезенных в Украину с гуманитарной целью.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по международной торговле от 29 сентября 2009 года, установленные антидемпинговые мероприятия в виде окончательной антидемпинговой пошлины относительно импорта в Украину шприцев (объемом 10 мл происхождением из Королевства Испания) составляют 196,38%.

Решение межведомственной комиссии, которое МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» обжалует в судебном порядке, Высший административный суд Украины признал правомерным и законным. Учитывая, что антидемпинговая пошлина не платилась в результате действующих судебных решений, обязательных к исполнению, никакие штрафные санкции к МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» не применялись. Однако, в связи с необходимостью уплаты предусмотренных законом платежей, Киевской региональной таможней определен размер неуплаченного налогового обязательства по уплате антидемпинговой пошлины на сумму более 3,3 млн грн.