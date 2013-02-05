В Крыму на шоссе сошла снежная лавина, жертв нет
17:58, 05 февраля 2013Страна
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Объемом 250 кубометров
В Крыму на шоссе сошла снежная лавина, жертв и пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба крымского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, лавина объемом 250 кубометров сошла сегодня, 5 февраля, на 50 км бахчисарайского шоссе. Ущерб не нанесен, жертв и пострадавших нет.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схождения лавин на высокогорье Крыма и в Карпатах и просит граждан воздержаться от походов в горы.
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