В Киеве пройдёт благотворительная выставка работ Леонардо да Винчи

Суверенный Военный Мальтийский Орден привезет в Киев выставку работ Леонардо да Винчи и проведет благотворительный аукцион с целью помочь детям с недостатками зрения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь на встрече председателя КГГА Александра Попова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Мальтийского Ордена Пауля Фридриха фон Фурхерра.

«Мы с радостью приветствуем благотворительные и культурные мероприятия в нашем городе. Киев всегда открыт к международному сотрудничеству как в сфере экономики, так и на ниве культурно-просветительской деятельности», – отметил А.Попов.

В частности, Мальтийский Орден выступил инициатором проведения благотворительного интернет-аукциона по продаже билетов на рок-оперу «Моцарт», которая состоится 11 и 12 февраля в Национальном дворце «Украина». Все собранные во время этой акции средства пойдут на помощь столичному детскому дому для детей с недостатками зрения.

Также международная миссия выступит одним из организаторов уникальной выставки Леонардо да Винчи, которую планируют провести в мае-июле в одном из киевских музеев. В украинскую столицу привезут уникальные копии работ художника, его учеников, а также экспозицию изобретений да Винчи, как то легендарная «зеркальная комната» и «летающий человек».