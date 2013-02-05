Идёт подготовка к ликвидации последствий возможных подтоплений

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к ликвидации последствий подтоплений, которые могут возникнуть весной после повышения уровня воды в реках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в целом готовится личный состав и техника многих ведомств: Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственного агентства водных ресурсов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Соответственно готовятся подразделения ГСЧС Украины, которые выполняют специфические задания, а также тяжелая, инженерная и спасательная техника, плавсредства, помпы для откачивания воды, пункты обогрева.

Обсуждается вопрос привлечения авиации ГСЧС, Минобороны, МВД для разведки, эвакуации граждан и предоставления помощи потерпевшим. В частности, к выполнению заданий, связанных с наводнениями, могут быть привлечены 22 единицы авиатехники.

Проведен расчет сил и средств межведомственной группировки сил для обеспечения пропуска наводнения и ледохода в 2013 году. В частности, к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, будут привлекаться 42,5 тыс. личного состава и 9 тыс. единиц техники, из них от ГСЧС – 10,5 тыс. личного состава и 5,5 тыс. единиц техники.