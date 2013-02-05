Украина хотела бы сотрудничать с Израилем в сфере здравоохранения

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко предложил послу Государства Израиль в Украине Реувен Дин Элю положить начало совместным украинско-израильским проектам по развитию реабилитационного туризма в Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра К.Грищенко, также во время встречи собеседники отметили важность развития сотрудничества между Украиной и Государством Израиль в гуманитарной сфере.

«Существует значительный потенциал для дальнейшего углубления давних исторических и культурных связей между двумя народами», - заявил К.Грищенко.

Стороны с удовольствием констатировали увеличение взаимных туристических поездок украинцев и израильтян после отмены визового режима между Украиной и Израилем.

К.Грищенко также высказался за налаживание тесного взаимодействия в сфере научно-технического сотрудничества, отдельно отметив необходимость постоянного взаимодействия и обмена опытом в сфере здравоохранения и медицины.