В Украину начнут поставлять американское мясо с опасным рактопамином?

США после введения ограничений на поставки мяса в Российскую Федерацию из-за использования стимулятора продуктивности рактопамина могут попытаться перенаправить его в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по итогам встречи руководителя российского ведомства Сергея Данкверта с первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Иваном Бисюком.

«Стороны отметили опасность того, что после введения временных ограничений на поставки американской мясной продукции в Россию, могут осуществляться попытки поставок мяса, загрязненного рактопамином, из США в Украину», - говорится в сообщении.

С.Данкверт отметил, что США остались единственной страной, отказавшейся выполнять требования российского законодательства по обеспечению безопасности пищевой продукции. В таких условиях Россельхознадзор не мог не принять мер по защите интересов потребителя продукции и отечественного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на поставки американской свинины и говядины.

Это связано с тем, что американская сторона, несмотря на неоднократные обращения Россельхознадзора, не предоставила гарантии об отсутствии в товарных партиях продукции животного происхождения, поставляемой на российский рынок, бета-адреностимулятора рактопамина.

Россельхознадзор подчеркивает, что в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности потребителя оставалась лишь одна возможность - введение временного ограничения на ввоз из США продукции высокого риска.

*** Рактопамин — вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота. Фармакологически это бета-адренергический агонист, принадлежащий к классу фенетаноламинов.

Рактопамин не предназначен для использования людьми в любых медицинских целях. Наиболее вероятным путем его воздействия на человека является потребление в пищу мяса животных, которых кормили рактопамином. Помимо фармакологического эффекта рактопамин может проявлять токсическое действие, поэтому потребление людьми в пищу мяса и субпродуктов животных, получавших такие препараты с кормом для стимуляции роста, может вызвать отравление, проявляющееся в таких клинических признаках, как тахикардия и другие нарушения сердечного ритма, тремор, головные боли, мышечные спазмы, повышение артериального давления.