В Украине остаются обесточенными 24 населенных пункта

В Украине из-за ненастья остаются обесточенными 24 населенных пункта.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Закарпатской области без электроснабжения остается 21 н.п., в Ивано-Франковской – 3 н.п.

4 февраля бригадами облэнерго полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов во Львовской, Житомирской областях и 11 населенных пунктах в Ивано-Франковской области, которые были обесточены в течение последних суток, вследствие неблагоприятных погодных условий.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.