Три версии убийства директора гостиницы НАНУ

Следствие оставило в качестве основных три версии убийства директора гостиничного комплекса Национальной академии наук Украины Юрия Фомина, расстрелянного 1 февраля в Подольском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

"Мы рассматриваем три основных версии: заказное убийство из-за его профессиональной деятельности, заказное убийство из-за его предпринимательской деятельности и заказное убийство на почве мести", - сказал В.Фаринник.

В то же время он отметил, что из-за этого преступления было возобновлено ранее приостановленное расследование убийства управляющего делами НАНУ Валерия Арсенюка, которого застрелили недалеко от собственного дома в центре Киева весной 2008 года.

Как сообщал УНИАН, В.Арсенюк был убит 20 мая 2008 года около 19.00 в Киеве, на ул. Антоновича, 4/6, выстрелом в голову из огнестрельного оружия.

Милиция связывает убийство сотрудника Академии наук с его профессиональной деятельностью.

Тогдашний министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, комментируя происшествие, сообщил, что он лично знал В.Арсенюка "как порядочного человека, который всегда отстаивал интересы Академии. «Он действительно мешал проходимцам незаконно присвоить, в первую очередь, участки Академии», - сказал Ю.Луценко.

По информации Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, убитый был ответственным за имущество Академии. "Там очень много имущества, это, практически, государство в государстве", - сообщили в столичной милиции.

По факту происшествия тогда было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).