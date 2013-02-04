В непилотных регионах будет открыто 548 центров первичной медпомощи

В этом году в непилотных регионах Украины, где осуществляется реформирование медицинской отрасли, будет открыто 548 центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Раиса Богатырева.

Она отметила, что для обеспечения поддержки реформирования первичного звена в непилотных регионах в 2013 году необходимо как минимум 1 млрд 96 млн. грн.

По словам министра, Минздрав обратился в Кабинет министров по поводу выделения этих средств.

Как сказала Р.Богатырева, все элементы модели первичной медицинской помощи должны быть отработаны и внедрены в течение 2-3 лет, а полный переход к предоставлению первичной помощи на принципах практики семейной медицины должен состояться до 2020 года.