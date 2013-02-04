Введение лицензирования импортных лекарств отсрочат

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва считает, что необходимо отсрочить введение лицензирования импортных лекарств, которое планируется с 1 марта 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Мы стоим сегодня в дискуссии по переносу срока”, - сказала Р.Богатырёва.

В то же время она отметила необходимость уточнения критериев лицензирования импортных лекарств.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта вступает в силу Закон "О лицензировании импорта лекарственных средств". По закону лекарственные средства могут ввозиться на территорию Украины только при наличии соответствующей лицензии.

31 января с.г. Американская торговая палата в Украине, которая объединяет более 600 зарубежных компаний, призвала Верховную Раду отменить введение режима лицензирования импорта лекарственных средств в связи с отсутствием специального органа по лицензированию, отметив при этом, что режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.

С аналогичным призывом Американская торговая палата в Украине уже обратилась к Президенту Украины, вице-премьер-министру Украины, министру здравоохранения Украины и председателю Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

По мнению АТП, предложенная Министерством здравоохранения концепция лицензионных условий, вынесенная на общественное обсуждение только 14 января 2013 г., делает невозможным выполнение закона, поскольку в Украине отсутствует материально-техническая база для локализации осуществления выпуска всех серий лекарственных средств иностранного производства.

Эксперты Американской торговой палаты также отмечают, что альтернативный вариант концепции лицензионных условий, который предусматривает переложение ответственности на ведущих дистрибьюторов, также невозможно ввести, поскольку дистрибьюторы не в состоянии гарантировать качество всех лекарств, которые ввозятся в Украину.

Задержки же в процедуре лицензирования импорта непременно приведут к прекращению поставок лекарственных средств иностранного производства в Украину и, как следствие, к невозможности пациентов своевременно получить жизненно необходимые лекарства, заявили в АТП.