Богатырёва заявляет, что ее сын не владеет “Фармстандарт-Биоликом”

Министр здравоохранения Раиса Богатырёва заявляет, что ее сын Александр не является совладельцем ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

По словам Р.Богатырёвой, Минздрав проводит проверку процедуры тендерных закупок вакцины производства “ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК”.

Она оценивает ситуацию, сложившуюся вокруг этого вопроса, «как персональный конфликт с министром здравоохранения».

Р.Богатырёва отметила, что она сама в первую очередь заинтересована в том, чтобы эта ситуация как можно скорее прояснилась.

По словам министра, как только будут результаты проверки Минздрава, они будут доведены до общественности.

«Что касается этого предприятия, то дело в том, что это одно из многих частных предприятий, существующих в Украине. Неправда в том, что владельцем являются мои родственники. Владельцем этой компании является российский бизнес, и они ведут свой менеджмент, ведут свою политику. Какая она - удачная или неудачная, это уже другое дело, - сказала Р.Богатырёва и отметила, что «это единственное в Украине предприятие, которое занимается много лет выпуском иммунобиологических препаратов».

Она отметила, что открытие такого рода предприятий является очень сложным процессом.

По словам Р.Богатырёвой, препараты, которые выпускаются этой фирмой, присутствуют на рынке с 1993 года. “Поэтому видеть в этом какой-то там подтекст мы абсолютно не имеем оснований. Предприятие, которое сегодня представляет вакцины и одну из них как совместную наработку с кубинскими компаниями, и вакцина, о которой идет речь в некоторых СМИ, она кубинцами продается ЮНИСЕФ и более чем 40 странам мира. Подавляющая часть стран мира проводит прививку от того, от чего и мы”, - сказала Р.Богатырёва.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу народного депутата Андрея Сенченко, Государственная служба по лекарственным средствам временно запретила реализацию, хранение и применение всех серий вакцины для профилактики гепатита В производства ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК», Украина.

В распоряжении Гослекслужбы от 12 декабря 2012 года отмечается, что на основании результата внеплановой проверки субъекта хозяйствования ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК», Украина «относительно выявления ими критических нарушений... временно запрещаю реализацию (торговлю), хранение и применение всех серий медицинского иммунобиологического препарата Вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная жидкая, суспензия для инъекций по 0,5 мл (1 доза для детей) или по 1 мл (2 дозы для детей или 1 доза для взрослых) в ампулах №10, или по 5 мл (10 доз для детей или 5 доз для взрослых) во флаконах №10, производства ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК», Украина... до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам».

Также пресс-служба депутата отмечает, что Генпрокуратура приняла постановление о проведении проверки о соблюдении законодательства Министерством здравоохранения при закупке вакцин производства «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК».

Пресс-служба депутата сообщила, что среди руководителей ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК» - сын министра здравоохранения Р.Богатырёвой.

«С момента, когда мать возглавила ведомство, бизнес Александра Богатырёва начал развиваться. Его фирма «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛИК» вскоре стала одним из основных поставщиков украинских лекарств государству. В течение 2012 года отечественный Минздрав провел тендеры на общую сумму 1 млрд 653 млн. гривен. Большую часть из них выиграло уже упомянутое предприятие», - говорится в сообщении пресс-службы А.Сенченко и при этом утверждается, что «в Украине после прививки от сына Богатырёвой умерли 11 детей».