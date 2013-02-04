Количество новых случаев рака в Украине будет расти

Количество новых случаев рака в Украине будет увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил директор Национального института рака Игорь Щепотин сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, заболеваемость рака растет во всем мире, в том числе и в Украине.

«В мире порядка 8 миллионов смертей вызваны онкологией. Если на сегодня в нашей стране выявляют около 165 тысяч случаев рака ежегодно, то к 2020 году прогнозируется около 200 тысяч вновь выявленных случаев», - отметил И.Щепотин.

В то же время эксперт подчеркнул, что в последнее время в Украине наблюдается снижение смертности от рака – 1,5% в год.

«Онкослужба одна из немногих имеет службу. В Украине выстроена вертикаль: во главе - Мин здравоохранение. В каждой области есть онкоцентр, есть городские противоопухолевые центры. Возглавляется эта служба главным онкологом, врачи регулярно встречаются, разрабатывают единую тактику», - сказал И.Щепотин.

Отвечая на вопрос о новациях и достижениях Национального института рака И.Щепотин, рассказал, что за последние 5 лет в институте произошли огромные изменения. В частности, медучреждение на 50% увеличило свои мощности, также выросло количество хирургических вмешательств.

«У нас обновился также и кадровый состав института. Это сказалось на научной деятельности. Недавно получили приглашение из Кембриджа и Кавендиша с предложениями о сотрудничестве», - подчеркнул директор Национального института рака.

По его словам, в Институте рака идет огромная реконструкция, строится новые химический и радиологический корпуса.

«Переделывается клиника №1, новый хирургический корпус, и наши коллеги с других стран с некой завистью смотрят на нас. И это благодаря большой помощи Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», которые помогают и нашему медучреждению, и онкобольным, в особенности детям», - отметил И.Щепотин.