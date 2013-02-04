В пятницу депутаты заслушают Богатыреву
14:56, 04 февраля 2013Страна
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Во время Часа вопросов к правительству
В пятницу, 8 февраля, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде народные депутаты заслушают информацию министра здравоохранения Раисы Богатыревой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель ВР Владимир Рыбак.
Кроме того, по словам спикера, завтра до обеда народные депутаты должны определиться, какие вопросы еще будут к членам правительства с тем, чтобы они в пятницу ответили на них.
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