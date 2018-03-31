По темпам распространения рака Украина занимает второе место в Европе.

Об этом в интервью УНИАН сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По ее словам, проблема онкологических заболеваний чрезвычайно актуальна для нашей страны.

«Из года в год в Украине заболеваемость раком растет. Если в 1990 году в Украине состояло на учете в связи с диагностированным раком 670 тыс. чел., то сегодня их количество уже превышает 1 млн. (в 2011 г. на учете состояло 1 млн. 15 тыс. чел.). За последние 5 лет уровень заболеваемости раком в Украине увеличился с 333 до 349 на 100 тыс. населения», - сказала Т.Бахтеева.

Ссылаясь на прогнозы экспертов, народный депутат, отметила, что уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине к 2020 году может возрасти до 370 на 100 тысяч населения.

«На сегодня, в Украине ежедневно диагностируется 442 новых случая рака, или 18 – ежечасно. Ежедневно умирают от рака 239 человек, или 10 – ежечасно. Рак как причина смерти занимает 2 место в структуре смертности населения нашей страны после сердечно-сосудистых заболеваний», - сказала Т.Бахтеева.

Она также акцентировала, что ежегодно в нашей стране регистрируется около 1 тыс. новых случаев онкозаболеваний у детей.

«Сегодня на учете в онкологических медицинских учреждениях состоит около 5 тыс. детей в возрасте до 18 лет, и многие из них нуждаются в сложных операциях, в том числе и в таких, которые пока, к сожалению, не делают в Украине. При этом каждый четвертый ребенок в нашей стране умирает от злокачественных опухолей в течение первого года после установления диагноза», - сообщила Т.Бахтеева.