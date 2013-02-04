Уровень накопления снега в Карпатах и Крыму неопасен

Гидрометцентр Украины не рассматривает в качестве опасного уровень накопления снега в основных районах паводковой опасности - в Карпатах и Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции глава Гидрометцентра Николай Кульбида.

«В Карпатах продолжится накопление снега, но в ближайшую неделю сохранится не паводковая, а лавинная опасность», - сказал Н.Кульбида.

Он также сообщил, что в ближайшие дни Балканский циклон принесет в Украину снег, дождь и небольшое снижение температуры. В частности, 4-6 февраля небольшие осадки пройдут на западе и юге страны, а 7-9 февраля снег с дождем накроет всю Украину. При этом 9 и 10 февраля ожидается небольшое снижение температуры.