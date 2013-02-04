Какой оптимальный показатель содержания влаги в курятине?

В ближайшее время Одесский институт мяса и мороза представит свои рекомендации относительно оптимального показателям содержания влаги в курятине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на первого заместителя министра Ивана Бисюка.

«Экспертиза института определит нашу позицию. Пока мы соглашаемся с тем, что 4% - это оптимальный показатель между воздушно-капельным охлаждением и водным», - цитирует пресс-служба И. Бисюка.

По его словам, министерство придерживается только взвешенной, научно обоснованной позиции, чтобы предприятия с разными технологиями получили оптимальные варианты этого показателя.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в странах ЕС установлены четкие требования к мясу птицы (Регламент 543/2008). Так, показатель массовой доли влаги, выделяемой при размораживании мяса, для тушек с вложенными потрохами и охлажденных в гидроаэрозоле, составляет 3,3%, а для аналогичных тушек, но охлажденных в ваннах с водой, - 5,1%. Ряд отечественных предприятий применяют процесс охлаждения тушек путем погружения их в холодную воду, и потому показатель 4% установлен с учетом необходимого подготовительного периода для адаптации технологических процессов на этих предприятиях. Вместе с тем, установление единого показателя позволит повысить конкурентоспособность продукции птицеводства, которая поступает на внутренний рынок.