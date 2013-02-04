Из-за ненастья в Украине обесточены населенные пункты

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (мокрый снег и налипание мокрого снега) из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 33 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, также 27 населенных пунктов обесточены частично.

В Ивано-Франковской области полностью обесточены 14 населенных пунктов, 4 - частично, в Львовской области – 11 полностью, 8 частично, в Закарпатской области – 3 полностью, 15 частично, в Житомирской области 5 населенных пунктов обесточены полностью.

К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.