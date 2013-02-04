Украинские медики победили на чемпионате по экстренной медпомощи
Прошел в Польше
Бригада экстренной медицинской помощи из Залещикской центральной коммунальной больницы завоевала первое место среди 48 команд из разных стран мира на Международном зимнем чемпионате по экстренной медицинской помощи.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, чемпионат проходил в польском городе Щирк.
Во время соревнований медики в экстремальных условиях выполняли разнообразные задания. В частности, они оказывали помощь при ножевом ранении в живот после драки, реанимировали пациента после токсического отравления алкоголем, оказывали помощь при ДТП и массовом несчастном случае на аэродроме. При этом для выполнения некоторых заданий специалистам приходилось подниматься высоко в горы в сложных погодных условиях.
Во время работы на всех этапах конкурса украинская команда продемонстрировала высокий профессионализм и умение реализовать европейские протоколы по экстренной медицинской помощи и медицине катастроф, отмечается в сообщении.
За самое успешное прохождение всех этапов и наилучший результат украинская команда была награждена кубком министра здравоохранения Республики Польша.