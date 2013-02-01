В Киеве убит один из руководителей клиники “Феофания”
Сегодня днем на Подоле
Сегодня днем в Киеве был убит один из должностных лиц клиники “Феофания”.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Как отметил собеседник агентства, преступление было совершено в Подольском районе столицы.
На месте происшествия работают следственно-оперативные службы.
В то же время в столичном главке милиции сообщили, что сегодня около 10.00 на линию “102” позвонил по телефону неизвестный мужчина и рассказал, что в Подольском районе по адресу: улица Тираспольская, 46, вблизи Детской школы искусств прохожие услышали звук, который напоминал хлопок. Сразу же после этого на землю упал мужчина, а возле него через несколько секунд появилось пятно крови.
На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины, 1967 года рождения, смерть которого наступила в результате огнестрельного ранения в голову.
В милиции отметили, что проводятся безотлагательные мероприятия по установлению свидетелей и обстоятельств происшествия.
Следственным отделом Подольского райуправления милиции данное событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.