В Киеве убит один из руководителей клиники “Феофания”

Сегодня днем в Киеве был убит один из должностных лиц клиники “Феофания”.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, преступление было совершено в Подольском районе столицы.

На месте происшествия работают следственно-оперативные службы.

В то же время в столичном главке милиции сообщили, что сегодня около 10.00 на линию “102” позвонил по телефону неизвестный мужчина и рассказал, что в Подольском районе по адресу: улица Тираспольская, 46, вблизи Детской школы искусств прохожие услышали звук, который напоминал хлопок. Сразу же после этого на землю упал мужчина, а возле него через несколько секунд появилось пятно крови.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины, 1967 года рождения, смерть которого наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

В милиции отметили, что проводятся безотлагательные мероприятия по установлению свидетелей и обстоятельств происшествия.

Следственным отделом Подольского райуправления милиции данное событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.