Где в Украине самые плохие детские больницы

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко отмечает неудовлетворительное состояние лечебных учреждений для детей во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он заявил во время брифинга по результатам инспекционной поездки во Львовскую область 30-31 января.

В частности, сообщил Ю.Павленко, во время проверки Мостиской районной больницы, детского отделения и родильного отделения Самборской районной больницы были выявлены нарушения в части обеспечения инвентарем, функциональными кроватями, медицинским оборудованием согласно табелю оснащения. «Эти медицинские учреждения могут предоставлять качественных услуг детям», - констатировал он.

Каждая городская, районная детская больница и детское отделение лечебных учреждений Львовской области требуют тщательной проверки и приведения их деятельности, материально-технического обеспечения в соответствие с требованиями законодательства и поручением Президента Украины от 30 августа 2012 года, отметил Уполномоченный по правам ребенка.

Кроме того, заявил Ю.Павленко, облгосадминистрации необходимо принять меры по недопущению прерывания процесса лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также другими сложными и редкими формами заболеваний из-за несвоевременного осуществления закупок, поставок соответствующих лекарственных средств. «В соответствии с поручением Президента Украины, в этом году потребности детей, болеющих онко- и онкогематологическими заболеваниями, должны быть обеспечены на 100% за государственные средства», - отметил он, прибавив, что в госбюджете на эти цели предусмотрено 216 млн. гривень.

В то же время Уполномоченный Президента по правам ребенка положительно отметил решение Львовского областного совета о выделении средств на лечение у детей таких редких заболеваний как ювенильный ревматоидный артрит и муковисцидоз.

По результатам инспекционной поездки Уполномоченного по правам ребенка будет издано особое поручение председателя Львовской областной государственной администрации.