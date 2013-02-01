Где в Украине самые плохие детские больницы
Павленко побывал во Львовской области
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко отмечает неудовлетворительное состояние лечебных учреждений для детей во Львовской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он заявил во время брифинга по результатам инспекционной поездки во Львовскую область 30-31 января.
В частности, сообщил Ю.Павленко, во время проверки Мостиской районной больницы, детского отделения и родильного отделения Самборской районной больницы были выявлены нарушения в части обеспечения инвентарем, функциональными кроватями, медицинским оборудованием согласно табелю оснащения. «Эти медицинские учреждения могут предоставлять качественных услуг детям», - констатировал он.
Каждая городская, районная детская больница и детское отделение лечебных учреждений Львовской области требуют тщательной проверки и приведения их деятельности, материально-технического обеспечения в соответствие с требованиями законодательства и поручением Президента Украины от 30 августа 2012 года, отметил Уполномоченный по правам ребенка.
Кроме того, заявил Ю.Павленко, облгосадминистрации необходимо принять меры по недопущению прерывания процесса лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также другими сложными и редкими формами заболеваний из-за несвоевременного осуществления закупок, поставок соответствующих лекарственных средств. «В соответствии с поручением Президента Украины, в этом году потребности детей, болеющих онко- и онкогематологическими заболеваниями, должны быть обеспечены на 100% за государственные средства», - отметил он, прибавив, что в госбюджете на эти цели предусмотрено 216 млн. гривень.
В то же время Уполномоченный Президента по правам ребенка положительно отметил решение Львовского областного совета о выделении средств на лечение у детей таких редких заболеваний как ювенильный ревматоидный артрит и муковисцидоз.
По результатам инспекционной поездки Уполномоченного по правам ребенка будет издано особое поручение председателя Львовской областной государственной администрации.