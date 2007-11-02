Негативные последствия обязательной массовой вакцинации от кори в апреле 2008 года замалчивают

Масштабная вакцинация от кори и краснухи, которую планирует провести Министерство здравоохранения Украины в апреле 2007 года, приведет к непредсказуемым последствиям.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил Президент общественной организации “Лига защиты общественных прав” Вячеслав Костылев.

“Министерство здравоохранения скрывает от украинцев побочные эффекты, противопоказания и особенные предостережения относительно использования «Вакцины вируса кори и краснухи живой U.S.P.», которой планируют иммунизировать 8 миллионов украинцев от 15 до 29 лет – самое репродуктивное население Украины. А данная вакцина особенно опасна в период зачатия. Таким образом, через год в нашей стране начнут рождаться больные изувеченные дети. Это - непоправимый удар по генофонду нации", – сказал В.Костылев.

В свою очередь, врач-педиатр Наталия Коломиец подчеркнула, что Украину хотят сделать заслоном от кори, краснухи и туберкулеза в Европе, а обязательная вакцинация не принесет ожидаемых результатов. “От рутинной иммунизации отказалось много стран, в частности, в Англии ее нет уже 100 лет, в России – 10. Специалистами доказано, что самый надежный иммунитет к инфекции вырабатывается, когда человек переболеет этой болезнью. Хочу заострить внимание на том, что упомянутая вакцина выращена на клетках абортированных плодов эмбрионов. Этот клеточный материал может быть обсеменен другими вирусами, которые ведут к генетическим и онкогенетическим заболеваниям. И это будет введено в организм молодого поколения – четверти населенияУкраины ", – заметила она.

Н.Коломиец обратила внимание на побочные эффекты, которые наводятся в аннотации производителя данной вакцины - лихорадка, артралгии среди девушек-подростков и женщин, енцефалиты, случаи тромбоципении и анафилактические реакции. Особенная угроза для женщин, которые могут забеременеть, поэтому зачатия следует избегать еще 28 дней после вакцинации.

Между тем биолог Тамара Веберова обратила внимание на то, что иммунитет, который формируется после прививок, не гарантирует защиты от заражения и действует достаточно короткий период времени, а не всю жизнь (как это декларируется).

“Это подтверждают эпидемии кори и дифтерии в Украине и перманентная эпидемия туберкулеза, что с каждым годом набирает оборотов. Также значительно возросло количество больных с поствакцинальными осложнениями, которые замалчиваются и не фиксируются врачами, а сам диагноз “поствакцинальное осложнение” подменяется другим, обычно, ГРВИ. Между тем наблюдается сдвиг возрастной планки болезней у детей - они массово болеют теми болезнями, которыми должны были бы еще переболеть во взрослом возрасте. С этим связывают всплеск детской онкологии в мире", – заметила Т.Веберова.

По ее мнению, “управляемость болезни” вакцинами – понятие ложное, а на смену эпидемиям приходят болезни, которые убивают человека медленно рак, СПИД, синдром хронической усталости. Их развитие ученые связывают с прививками от разнообразных инфекций.

СПРАВКА УНИАН. Министерство здравоохранения Украины в марте-апреле 2008 года планирует провести кампанию иммунизации против кори и краснухи.

По словам заместителя главного санитарного врача Украины Людмилы МУХАРСКОЙ, дополнительная иммунизация связана с мощным инфекционным всплеском в 2006 - тогда на корь заболевший свыше 46 тысяч украинцев, 5 умерло. Если не провести дополнительную вакцинацию, уже через 5 лет в Украине будет свыше 90 тысяч больных. В прошлом году наша страна дала 83% от всей "европейской" заболеваемости на корь.

Планируется вакцинировать дополнительно 8 миллионов лиц, в возрасте от 15 до 29 годов. Эти возрастные границы обусловлены тем, что 90 % из тех, кто болел корью в прошлом году, - взрослые люди, обычно студенты. Очень важно, чтобы привили свыше 95% людей этой возрастной категории. Лишь тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете и эффективности кампании, а Украина сможет навсегда забыть о кори и краснухе.