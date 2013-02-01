Возмещение стоимости лекарств от гипертонии продлили на год

Правительство приняло решение продлить в текущем году возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 октября в 2012 г. № 982», представленное министром здравоохранения Раисой Богатыревой, Кабмин принял 30 января.

Как сообщила Р.Богатырева, сегодня в Украине почти 12 млн. человек, больных гипертонической болезнью. Благодаря реализации проекта к концу прошлого года было зафиксировано снижение средневзвешенной стоимости лекарств для гипертоников на 12%, на столько же процентов увеличено потребление лекарств в натуральном виде. В то же время в результате комплексных мероприятий по реализации проекта было дополнительно выявлено 2 млн. 352 тыс. больных, которые начали лечение.

Р.Богатырева отметила, что постановление разработано в выполнение закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» с целью продолжения действия в 2013 году частичного возмещения стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью.

На реализацию проекта в этом году запланировано 191,6 млн. грн за счет средств, предусмотренных Минздравом по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью».

В Минздраве напоминают, что по всему государству в оперативном режиме работают «горячие линии», позвонив по телефону на которые пациенты могут узнать о порядке обеспечения гипотензивными препаратами и узнать адреса ближайших аптек, где их можно приобрести.

В министерстве также информируют, что изучают вопрос о расширении эксперимента со снижением цены на лекарства для других категорий больных.