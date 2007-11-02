13% здоровых людей имеют скрытые патологии мозга

Группа голландских ученых провела исследование и выяснила, что у 13% здоровых людей старше 45 лет, как правило, есть скрытые поражения головного мозга, включающие и бессимптомные инсульты, аневризмы и опухоли.

Исследование проводилось под руководством Аада ван дер Люгта в Медицинском центре Эразмус в Роттердаме, где с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) изучили состояние головного мозга 2000 здоровых человек.

Оказалось, что из 2000 человек у 7,2% был выявлен бессимптомный инсульт, у 1,8% - аневризмы мозга, а у 1,6% были обнаружены доброкачественные опухоли.

Специалисты отмечают, что бессимптомные инсульты удваивают риск развития слабоумия и в три раза увеличивают риск последующих инсультов. При этом лечения, которое позволяло бы уменьшить этот риск, в настоящее время не существует.

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