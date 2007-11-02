Чай предотвращает рак и инсульт?

Американские ученые выяснили, что чай мате содержит вещества, способные предотвратить развитие сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

Сотрудница Университета Иллинойса Ельвире де Меджиа проводила исследование чая мате в Аргентине. Оказалось, что этот чай способен повысить содержание в крови человека липопротеинов высокой плотности - «хорошего холестерина» - что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 10%.

Также он понижает содержание липопротеинов низкой плотности - «плохого холестерина» - они в свою очередь провоцируют развитие болезней. Кроме того, некоторые вещества в чае мате предотвращают появления онкологических заболеваний.

Для достижения положительного эффекта медики советуют выпивать в день 4-5 чашек чая.

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