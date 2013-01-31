В Киеве презентовали монографию “Вестибулярная система”

В Национальной научной медицинской библиотеке Украины состоялась презентация монографии научного сотрудника Государственного научного учреждения «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, доктора медицинских наук Константина Тринуса «Вестибулярная система: морфо-физиология и патология», изданной академическим изданием “Lambert” (США).

По словам профессора Константина Тринуса, значительный спектр нервных заболеваний обусловлен именно нарушениями деятельности вестибулярного аппарата. Только от такого проявления нарушения работы вестибулярного аппарата, как головокружение, страдает свыше 23% населения планеты, а в Украине до 39% - больше, чем в мире, учитывая плохую экологию, последствия аварии на ЧАЭС, высокий уровень стрессовости.

В мировой практике эффективность лечения мигрени, невроза, головокружения не превышает 30%. В то же время специалистам Научно-практического центра профилактической и клинической медицины удалось достичь 80% эффективности лечения этих патологий. Это предопределено созданиям уникальной концепции взаимодействия организма человека (его вестибулярного аппарата) с окружающим миром. Это дало возможность понять плохое самочувствие человека при изменении погоды, его реакцию на полнолуние, чувствительность к различным излучениям (учитывая облучение переменным полем сотового телефона), потерю координации движений, страх высоты, замкнутого пространства, темноты, больших людных мест, явление укачивания в транспорте и т.д. Эта авторская концепция впервые изложена в презентованной монографии.

Научная монография вышла печатью при содействии благотворительной организации Ротари Интернешнл, которая является консультативным членом ООН и при содействии которой в Украине была внедрена имунизация детей проив полиомиелита, а также создана Международная клиника "Детское сердце" (Киев, ОХМАТДЕТ). В акции передачи монографии Национальной научной медицинской библиотеке Украины приняли участие представители научного медицинского сообщества Украины, специалисты неврологи, студенты медицинских университетов.

Профессор кафедры неврологии №1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика, доктор медицинских наук Татьяна Слободин назвала это подробное 540-страничное издание настольной книгой современного врача-невролога:

- В Украине это первая книга, посвященная головокружению. В то же время она является уникальной и для современной мировой неврологии в целом. В практике неврологии нет заболевания, которое бы не сопровождалось вестибулярными нарушениями. Вестибулярные нарушения – очень сложная тема в неврологии. Хотя бы даже из-за того, что вестибулярная система появилась у животных раньше нервной. Потому врач-невролог должен знать эти сложные сочетания нервной и вестибулярной систем – для точности диагностики и правильного лечения многочисленных нервных заболеваний.