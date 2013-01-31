ГАИ призывает водителей быть особенно осторожными

Госавтоинспекция Украины призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными в условиях ухудшения погодных условий, которое ожидается в ближайшие дни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Госавтоинспекция советует водителям следить за техническим состоянием автомобиля, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, а также правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

ГАИ призывает водителей с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, а также отказаться от рискованных маневрирований. «В условиях недостаточной видимости, тумана, сильного снегопада или дождя двигайтесь с включенным ближним светом или с включенными противотуманными фарами», - отмечают в ГАИ и призывают водителей не быть безразличными к тому, кто попал в сложную ситуацию на дороге, «возможно, завтра помощь понадобится именно вам».