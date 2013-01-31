В первый день февраля будет снежно

В пятницу, 1 февраля, по Украине будет облачно с прояснениями. Будет идти небольшой мокрый снег, в южной и западной части - с дождем; ночью в южных и восточных областях умеренные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, туман, в Карпатах сильный мокрый снег. На дорогах гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью - от 1° тепла до 4° мороза, днем - 0-5° тепла; на Южном побережье Крыма ночью - 2-4° тепла, днем - 6-8°.

В Киевской области облачно. Ночью без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 1° тепла до 4° мороза, днем - 0-5° тепла.

В Киеве облачно. Ночью без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° мороза, днем - 1-3° тепла.