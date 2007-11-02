Минздрав нашел источники заражения гепатитом А на Закарпатье и в Крыму

Источником заражения гепатитом А на Закарпатье и в Крыму стала питьевая вода и несоблюдение правил личной гигиены. К такому выводу пришли специалисты Министерства здравоохранения Украины, которые проводили в этих регионах лабораторные исследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в Закарпатскую областную инфекционную больницу за период с 1 октября по 1 ноября из с.Турья-Ремета Перечинского района госпитализированы 33 человека, из них 24 ребенка, которые заболели вирусным гепатитом А. Состоянием на 1 ноября в областной инфекционной больнице находится 21 больной, по результатам клинико-лабораторных показателей и лечебного процесса со стационара выписано 12 больных.

По материалам эпидрасследования случаи заболеваний в организованных коллективах (школе и детсаду) являются занесенными. Детские коллективы не являются объектами возникновения вспышки или группового заболевания.

Установлено, что основным фактором передачи вируса является контактно-бытовой на фоне несоответствия санитарным требованиям индивидуальных шахтных колодцев, использование воды поверхностных водоемов, обустройство индивидуальных жилищных зданий и несоблюдение правил личной гигиены.

В связи с обнаруженными нарушениями требований санитарного законодательства временно приостановлена эксплуатация 8 объектов и к 16 лицам применены штрафные санкции.

Осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мер на объектах общественного питания, торговли, в учебно-воспитательных учреждениях и частных хозяйствах.

Кроме того, сообщили в пресс-службе Минздрава, в период с 3 октября по 1 ноября в г. Щолкино Ленинского района АР Крым зарегистрировано 67 случаев заболевания вирусным гепатитом А, в т.ч. 22 детей. На данное время в больницах находятся 26 больных (один человек отказался от госпитализации). Форма заболевания - легкой и средней степеней.

Выписано со стационара после проведенного курса лечения 40 человек.

Фактором передачи вируса в городе Щолкино стала питьевая вода, что подтверждено результатами лабораторных исследований. Из пробы питьевой воды обнаружен антиген вирусного гепатита А.

***Вирусный гепатит А - острое инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом. Источником инфекции является больной человек.

В Украине за последние 5 лет вирусным гепатитом А переболели около 400 тысяч лиц, каждый третий больной - ребенок.