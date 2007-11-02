Места реализации шаурмы - очаги эпидемической заразы

Прокуратура выявила нарушения санитарного законодательства при реализации продуктов питания в ряде супермаркетах Симферополя, а также на точках реализации шаурмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в ходе проверки санитарного законодательства прокуратура провела рейд по супермаркетам. Х

«Итог – возбуждено уголовное дело в отношении руководителей магазина, в кулинарном цехе которого обнаружились бактерии группы «кишечной палочки», - сообщает пресс-служба.

Применить меры уголовно-правового характера к торговцам прокуратуру вынудило игнорирование ими запрета санэпидемстанции. Контролеры потребовали закрыть цех в связи с выявленными нарушениями технологического процесса производства продукции. Поскольку торговцы продолжали эксплуатировать кулинарный цех, прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.325 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил, установленных в целях предупреждения эпидемических и других заразных заболеваний. По выводам СЭС, готовая еда из этого магазина вполне могла обернуться для потребителей дизентерией, сальмонеллезом и тому подобными неприятностями.

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, в ряде супермаркетов торговля продуктами высокой степени эпидемического риска осуществлялась с нарушениями норм санитарного законодательства. «Это, в первую очередь, касается кондитерских изделий, реализуемых с нарушением сроков. В отношении руководства ряда больших магазинов возбуждены административные производства, работники супермаркетов привлечены к дисциплинарной ответственности. Одной из севастопольских фирм за нарушения санитарных норм запрещено реализовывать свою продукцию в магазинах крымской столицы», - сообщили в прокуратуре.

В ходе проверок выявлены и другие «очаги эпидемической заразы - точки реализации шаурмы». Так, на центральной улице Симферополя - на улице Пушкинской - работники санэпидемстанции взяли десять проб готовой продукции - в десяти случаях была выявлена условно-патогенная флора и патогенный стафилококк. Торговля шаурмой на трех точках была запрещена.

«В текущем году прокуратурой по фактам 19 преступлений, которые могли стоить крымчанам здоровья, возбуждены уголовные дела. Работа по выведению сферы общепита из «зоны риска» продолжается», - отмечает пресс-служба.