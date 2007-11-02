Во время семейного праздника 4 человека отравились грибами

Сразу 4 человека отравились грибами в районном центре Горностаевка Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской областной государственной администрации, люди отравились во время семейного праздника.

На данное время все четверо пострадавших находятся в Горностаевской центральной районной больнице. Двое – 47-летний мужчина и 27-летняя женщина - в тяжелом состоянии.

Всего количество пострадавших от отравления грибами в области в этом году уже выросло до 36 человек, среди которых 6 детей. Один человек - 24-летняя женщина от отравления умерла.