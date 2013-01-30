В Украине введут систему поддержки и защиты семьи

Главная задача власти в 2013 году - введение эффективной государственной системы поддержки и защиты семьи, заявляет Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам Ю.Павленко, «необходимо сделать все возможное, чтобы помочь родителям не утратить право на воспитание своих детей, преодолеть жизненные трудности, поддержать воспитательную функцию семьи».

«Одним из важных решений прошлого года было утверждение Национальной стратегии профилактики социального сиротства, цель которой - помощь семье в сложных жизненных обстоятельствах, раннее выявление и предупреждение кризиса в семье, сохранение биологической семьи для ребенка», - отметил Ю.Павленко.

Таким образом, эта стратегия предусматривает изменение карательного подхода государства по отношению к семье, в частности и через лишение родительских прав, ее всестороннюю поддержку и защиту.

С этой целью, отметил Ю.Павленко, в прошлом году дополнительно привлечено 12 тысяч специалистов социальной работы, которые должны знать и уметь, как помочь семьям в сложных жизненных обстоятельствах с учетом высших интересов ребенка. «Глава государства ставит перед специалистами социальной работы задачу своевременно дойти до каждой семьи, где есть кризис или опасность осиротения ребенка», - сказал он.

Согласно Национальной стратегией профилактики социального сиротства, право на поддержку со стороны государства имеют семьи, дети из которых воспитываются в интернатних учреждениях - для подготовки этих семей к возвращению ребенка; семьи, в которых есть лица с особыми потребностями; семьи трудовых мигрантов; семьи, где родители уклоняются от исполнения своих обязанностей; семьи, в которых ребенок или несколько детей отняты у родителей по решению суда (без и с лишением родительских прав), которые намерены обратиться в суд с иском о восстановлении этих прав; семьи, в которых родители нарушают права ребенка, в частности через насилие; семьи, в которых длится бракоразводный процесс родителей, решается спор между матерью и отцом о местожительстве детей; семьи с детьми и одинокие матери, которые могут оставить ребенка в роддоме или другом учреждении здравоохранения и т.п.

«С 2013 года начинается новый этап социальной работы по профилактике социального сиротства», - отметил Ю.Павленко.

Еще одной важной задачей он назвал ускорение реформирования интернатних учреждений и создание на их базе сети социальных учреждений для семей с детьми.