Татьяна Бахтеева: Украинские дети нуждаются в качественной вакцинопрофилактике

В связи с резонансной информацией относительно летальных случаев после прививок детей вакцинами против гепатита В производства Харьковского предприятия «Фармстандарт-Биолек» УНИАН обратился за комментарием к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяне Бахтеевой.

Татьяна Дмитриевна, весь прошедший месяц в СМИ активно обсуждалась ситуация вокруг приостановления лицензии на оборот и производство вакцины против гепатита В производства «Фармстандарт-Биолек»? Какова позиция Комитета в этом вопросе и на каком этапе находится расследование этого дела?

Действительно, сегодня эта тема дискутируется среди медицинской общественности и во многих СМИ. Мы помним, что в октябре сюжет о журналистском расследовании программы «Гроші» показал шокирующие факты о случаях смерти 11 детей, которые связывали с проведенной им прививкой против гепатита В.

Наш Комитет как 6-го, так и 7-го созывов на протяжении последних трех лет постоянно рассматривал вопросы качества вакцин, их соответствия эпидемической обстановке. Мы изучали все случаи осложнений.

Три года мы говорим о том, что Минздрав должен пересмотреть Календарь прививок, чтобы он отвечал реалиям современной ситуации и рекомендациям как наших экспертов, так и экспертов ВОЗ и чтобы все закупаемые за бюджетные средства вакцины были качественными и безопасными.

Поэтому получив информацию о смертях детей после прививок против гепатита В Комитетом были направлены обращения Премьер-министру Украины, Генеральному прокурору и Секретарю Совета Национальной безопасности и обороны с просьбой расследовать данные факты.

Уже на первом заседании Комитета 7-го созыва мы на протяжении нескольких часов обсуждали ситуацию с иммунопрофилактикой в Украине и, в частности, информацию о ходе расследования и выявленных нарушениях.

Согласно документам, которые были предоставлены Гослеклужбой, выяснилось, что в ходе проверки ПАТ «Фармстандарт-Биолек» были выявлены 14 критических и 22 существенных нарушения при производстве этой вакцины.

Мы также получили информацию, что данная вакцина, оказывается, производится на Кубе, после чего она завозится в 20-литровых бочках в Украину и доставляется на предприятие «Фармстандарт-Биолек», где в последующем разливается в ампулы и флаконы и маркируется.

Конечно, есть много вопросов: где находится этот завод, как обеспечивается температурный режим при транспортировке, стерильность при разливе и какие еще страны используют эту кубинскую вакцину для проведения профилактических прививок.

Ныне проверка предприятия со стороны Генеральной прокуратуры продолжается и, отвечая на Ваш вопрос, скажу, что этот вопрос будет находиться на постоянном контроле нашего Комитета.

Также хочу отметить, что как предыдущий состав нашего Комитета, так и вновь избранный, единогласны в своем мнении, что этот вопрос будет постоянно находиться на контроле, чтобы каждая вакцина была высококачественной и безопасной. Об этом в мае 2012 года на заседании СНБО говорил Президент Украины, где он поставил задачу перед правоохранительными органами, Парламентом и Кабинетом министров сделать все, чтобы качество лекарств и вакцин соответствовало всем мировым стандартам.

Но не кажется ли Вам, что это может подорвать и без того низкое доверие украинцев к иммунопрофилактике?

Я 10 лет работаю народным депутатом Украины и все эти годы работаю в Комитете по вопросам здравоохранения. На протяжении всего этого периода я стою на позиции: вакцинация является самым эффективным средством защиты от многих опасных инфекционных болезней.

Благодаря вакцинации современный мир победил такую смертельную инфекционную болезнь, как натуральная оспа. Мир стоит на пути ликвидации полиомиелита. Сегодня случаи полиомиелита в цивилизованных странах являются ЧП.

И если мы будем сравнивать уровень доверия граждан Украины к вакцинопрофилактике, то, к сожалению, социологические опросы показывают, что за годы независимости он значительно упал. Об этом свидетельствует и данные официальной статистики. Если ранее уровень плановой вакцинации детей составлял более 95%, то в 2012 году по некоторым инфекциям он составляет 70%, а по некоторым - даже 60% и даже ниже.

Украина находится в состоянии эпидемии туберкулеза с 1995 года и ни у кого не вызывает сомнений необходимость вакцинации БЦЖ в роддоме. Практически все мы привиты, как привиты и наши дети, и наши внуки. Эта вакцина доказывает свою эффективность и безопасность уже на протяжении десятков лет и, конечно же, мы должны сохранить ее в календаре прививок.

У нас закупаются качественные бельгийские, российские, французские вакцины, такие же, как и в развитых странах.

В случае с данной вакциной против гепатита В речь идет о том, что мы не имеем права рисковать здоровьем новорожденных детей, так как эта вакцина делается в первые сутки жизни ребенка в роддоме, а мы на сегодняшний день не владеем информацией об условиях ее производства и имеем серьезные нарекания со стороны проверяющих органов.

Речь идет конкретно об этой вакцине данного производителя или о самой целесообразности вакцинирования против гепатита В?

На протяжении трех последних лет наш Комитет провел более 20 заседаний, на которых мы обсуждали этот вопрос. На них присутствовали ведущие эксперты, ученые, практикующие медики, и ответ был однозначным - вакцинация против гепатита В должна проводиться только в группах риска. А среди новорожденных - только детям, которые родились от матерей, инфицированных вирусным гепатитом В. Ученые однозначны в своих выводах, что в Украине такую прививку целесообразно делать детям в возрасте 6-12 лет, но никак не всем новорожденным в роддомах. Это объясняется еще и тем, что сегодня дети более аллергизированы, имеют больше хронических врожденных и приобретенных заболеваний. Есть дети, не получающие полноценное питание. И мы должны щадяще относиться и к их иммунной системе, и к общему состоянию их здоровья.

Эту позицию я отстаиваю уже более 3-х лет. Так было и при Министре Князевиче, и при Мытнике, Емце. Все это отражено в стенограммах заседаний Комитета еще 6-го созыва, и я могу их предоставить любому, кто ко мне обратится.

Мы не страна Юго-Восточной Азии, где вирусный гепатит В является эндемическим заболеванием и вакцинация показана всем от новорожденных до взрослых. Украина, согласно данным ВОЗ, является страной с умеренным распространением вирусного гепатита В.

Я считаю, что перед Министерством здравоохранения стоит серьезная задача по изучению эпидемической обстановки в каждом регионе с тем, чтобы вакцинация проводилась по эпидемическим показаниям и в тех группах населения, которые подвержены наибольшему риску заражения. При этом должен сохраняться индивидуальный подход в вопросах иммунопрофилактики.

К сожалению, количество больных вирусными гепатитами неуклонно растет, особенно среди молодых людей работоспособного возраста. Поэтому очень важно, чтобы Министерство здравоохранения не только пересмотрело подходы к вакцинации населения против гепатита В, но и обязательно разработало и подало на утверждение в Верховную Раду проект Общегосударственной программы по борьбе с вирусными гепатитами, направленной как на профилактику, так и лечение этих инфекционных заболеваний. Ведь лечение этих заболеваний очень длительное и затратное, и поэтому многие из наших граждан просто не в состоянии самостоятельно оплатить свое лечение.

Считаю, что именно Минздрав должен сегодня очень серьезно работать над данной Программой. И я уверена, что украинский парламент ее поддержит.

Может нужно просто ужесточить законодательство в этом плане, навести элементарный порядок, поскольку сегодня ситуация с иммунопрофилактикой, по словам экспертов, грозит тем, что будет снижен коллективный иммунитет, что приведет к вспышкам и эпидемиям так называемых «вакциноуправляемых инфекционных болезней».

В ответе на Ваш вопрос есть три важных составляющих.

В первую очередь, это обеспечение достаточным финансированием программы иммунопрофилактики. И мне приятно отметить, что последние три года мы имеем практически 100% финансирование от потребности, чего не было все годы независимости Украины. В 2012 году это было около 300 млн. грн. Только 100%-е финансирование даст возможность полностью обеспечивать регионы вакцинами и обеспечивать коллективный иммунитет.

Во-вторых, крайне важно обеспечить контроль качества закупаемых вакцин на всех этапах. Оно должно соответствовать самым строгим критериям, потому что мы должны понимать, что вакцинация – это введение в организм человека антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение или ослабит его последствия. Не исключено, что вакцинированный может переболеть лёгкой формой заболевания, что в последующем также сформирует стойкий иммунитет.

Поэтому Минздрав должен очень строго и ответственно следить за качеством вакцин и их безопасностью, так как именно Минздрав непосредственно осуществляет функции по регистрации вакцин и по их закупке.

В-третьих, это отвечающая современным требованиям законодательная база. Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» был принят еще в 2000 и с тех пор практически не пересматривался.

Поэтому мной был подготовлен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении защиты населения от инфекционных болезней», который в первом чтении в январе 2012 года поддержало конституционное большинство – 326 народных депутатов.

Одним из важнейших нововведений является обязанность Минздрава ежегодно пересматривать Календарь прививок.

Также важным моментом является предложение отменить требование о запрете посещения детских учреждений детям, которые не привиты по Календарю прививок. Мы сегодня прекрасно знаем, что большое количество детей по медицинским показаниям не прививаются. Очень часто родители отказываются от прививок, а также есть случаи покупки фиктивных справок о вакцинации, чтобы иметь возможность посещать детские сады. Поэтому мы предлагаем снять этот запрет и ввести норму о временном отказе в посещении детского учреждения на период неблагополучной эпидситуации. Это современная европейская норма и она очень важна, так как мы будем видеть четкую картину.

Еще одно новшество законопроекта – необходимость ввести сертификат профилактических прививок – документ, в котором будут указаны все прививки, которые проводятся человеку от рождения и в течение всей жизни.

Сегодня никто из нас не имеет подобного сертификата. А его наличие очень важно, так как бывают внезапные и остротекущие заболевания, которые трудно дифференцировать, а не каждый родитель знает, от каких инфекций привит его ребенок. Поэтому наличие такого документа сможет очень помочь врачам. Это также современная норма, которая давно используется во всем мире.

Этот законопроект подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Мы учли важные поправки народных депутатов и, я надеюсь, что все фракции Парламента поддержат его принятие в целом как Закона. Он широко обсуждался среди медиков и ученых, и они очень ждут его принятия.

В последнем номере «Зеркала недели» было написано, что Вы хотите возглавить Министерство здравоохранения. Есть ли у вас такое желание?

Нет, такого желания у меня нет. Кто-то на протяжении последних нескольких лет политизирует этот вопрос, особенно в период назначения новых министров.

Что касается меня, то победив с огромным отрывом в мажоритарном округе №42 в центральных районах города Донецка (Калининском и Ворошиловском), я буду продолжать активно работать в этом округе, потому что я люблю и хорошо знаю работу мажоритарного народного депутата.

В 2002 году я также убедительно победила на этом же округе и все эти годы я реализую множество важных социальных проектов, опекаю детей-сирот из дома Малютка, ветеранские организации, инвалидов, чернобыльцев, поддерживаю талантливую молодежь, творческие коллективы. Все эти годы я несла и продолжаю нести ответственность перед жителями Ворошиловского и Калининского р-нов Донецка, и ни на один день не теряла с ними связь.

Основанный мной 10 лет назад благотворительный фонд «Гуманность» все эти годы активно помогает множеству людей, организациям, школам, садикам, которые требуют поддержки.

Сегодня я работаю над тем, чтоб с 1 сентября 2013 года в Донецке впервые в школе появилась возможность изучения китайского языка, потому что, как оказалось у многих школьников есть такое желание.

Очень многое было сделано для сохранения моей родной школы №7, которая была на грани закрытия, а сегодня там отличный ремонт, несколько интерактивных досок, которые были подарены за счет благотворительного фонда «Гуманность».

Это работа, которую я очень люблю, которую очень хорошо знаю и, как народный депутат, буду продолжать ее делать и отдавать ей все силы.

Спасибо за интервью. Теперь мне лично стала понятна данная ситуация, в том числе и то, что необходимо очень ответственно подходить к вопросам вакцинации своих детей.

Спасибо Вам, желаю всем деткам быть здоровыми.

Елена Ильина,

для УНИАН