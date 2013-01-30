Актер Александр Бондаренко умер на сцене во время спектакля

Украинский актер Александр Бондаренко умер на сцене театра русской драмы имени Леси Украинки во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни» 29 января вечером.

Как сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на газету «Комсомольская правда в Украине», 52-летний актер читал длинный монолог, и вдруг упал. Публика не сразу поняла, что происходит, и решила, что его падение - часть сценария. Позже на сцену выбежали коллеги актера. Они сразу попросили зрителей покинуть зал, и вызвали скорую помощь.

Через 20 минут сердце актера остановилось. По словам одного из коллег, у А.Бондаренко было слабое сердце.

life.pravda.com.ua

А.Бондаренко - актер театра и кино. Кроме театральных представлений, снялся в нескольких сериалах и фильмах, принимал участие в озвучивании мультфильма «Доктор Айболит».