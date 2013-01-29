В среду, 30 января, в Украине продолжится потепление.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, будет облачно с прояснениями. В западных областях будет идти снег и мокрый снег с переходом в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, днем отдельные порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 0-5° тепла.

На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью на Левобережье и в Крыму, а днем - в восточных областях - небольшой снег и мокрый снег; ночью и утром на юге и востоке местами туман; ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с; температура ночью - 2-7° мороза, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях - до 10°, днем - 0-5° мороза; в Крыму ночью - около 0°, днем - 1-5° тепла. На дорогах страны гололедица.

По Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 0-5° мороза.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью - 6-8° мороза, днем - 1-3° мороза.