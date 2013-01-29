Из-за снегопада на Луганщтне усложнено движение транспорта

В связи со сложными погодными условиями (длительный снегопад, сильный ветер) на территории Луганской области усложнено движение транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы технологического транспорта Службой автомобильных дорог в Луганской области по согласованию с Госавтоинспекцией временно закрыто движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

Т-13-08 Старобельск-Марковка с 28 по 35 км – для всех видов транспорта;

Т-13-15 Райгородка – Михайловка с 10 по 18 км – для всех видов транспорта.