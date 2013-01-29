Граждан Украины среди погибших в пожаре в Бразилии нет

Граждан Украины среди погибших и пострадавших в пожаре в ночном клубе в Бразилии нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

“Граждан Украины среди погибших и пострадавших нет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пожар в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария произошел в ночь на 27 января во время концерта, на котором присутствовало по меньшей мере тысяча людей, в основном студентов местного университета. По данным свидетелей, во время выступления группы Gurizada Fandangueira один из музыкантов, который находился на сцене, использовал пиротехническое средство, искры от которого спровоцировали загорание потолка. Огонь охватил все помещение за несколько минут. Погибли 233 человека. В Бразилии объявлен трехдневный траур.