Предприятие незаконно ввезло из Швейцарии протезы

Более 500 кг изделий медицинского назначения - искусственных частей тела (протезы) и медицинских инструментов - было ввезено в Украину из Швейцарии по адресу одного из столичных предприятий. В соответствии с поданными документами, стоимость груза составляла около 1,6 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов, в ходе проведения оперативных мероприятий киевским таможенникам удалось найти неподдельные документы на указанный груз, в которых стоимость медицинских изделий была указана значительно ниже, – 1,2 млн грн. против заявленных предприятием 1,6 млн грн.

На изделия медицинского назначения установлена нулевая (0%) ставка импортной пошлины, а Налоговый кодекс освобождает такие товары от НДС. Поэтому при ввозе этого товара, независимо от его настоящей стоимости, предприятие в любом случае не платит налогов в бюджет государства.

Однако подобные схемы чаще всего приводят к подорожанию стоимости товара при их реализации медицинским учреждением или через розничную сеть, что, в конечном итоге, ложится грузом на рядовых граждан, а ловкачам позволит уклониться от полноты налогообложения своих прибылей, отметили в пресс-службе.

По данному факту на основании ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил, материалы готовятся для передачи в суд.