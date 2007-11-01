У худых меньше шансов заболеть раком

Даже те люди, которые не страдают избыточным весом, должны худеть, если они не хотят подвергать себя риску раковых заболеваний.

Это следует из результатов исследования о связи образа жизни с раковыми заболеваниями, которое провел мировой фонд исследований рака.

Сотрудники фонда изучили данные 7 тысяч исследований по этой теме, проводившихся на протяжении последних пяти лет.

Специалисты рекомендуют взрослым не набирать вес, избегать напитков с высоким содержанием сахара и алкоголя, а также не употреблять в пищу бекон и ветчину.

Авторы исследования считают, что жировые отложения являются ключевым фактором возникновения рака. Однако две трети всех случаев заболевания не связаны со стилем жизни, как следует из результатов научных работ.

Исходя из этих данных, у людей не так много шансов повлиять на развитие болезни, однако более 3 миллионов из 10 миллионов случаев рака, диагностируемых по всему миру каждый год, можно было бы предотвратить, если следовать рекомендациям врачей.

MIGnews