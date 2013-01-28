Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег, на юге с дождем.

Лишь в северных, а днем и в большинстве центральных областей без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью в восточных, южных областях и на Закарпатье 1-6° мороза, на остальной территории 5-10° мороза, в Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и местами в Киевской области 11-16° мороза; днем 0-5° мороза, на западе страны и в Приазовье до 3° тепла; в Крыму на протяжении суток около 0°, на Южном побережье 1-6° тепла.

В Киеве и области во вторник - без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, местами до 14°, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.