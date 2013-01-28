"Феофания" заказывает мегаремонт на 190 миллионов

Клиническая больница "Феофания" ДУС объявила тендер на капитальный ремонт с переоснащением лечебного корпуса № 3 ожидаемой стоимостью около 190 млн гривен.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Вестник государственных закупок".

Как отмечается, раскрытия предложений запланировано на 12 февраля.

Корпус № 3, который планируют ремонтировать, известный в том числе тем, что в 2010-2011 годах здесь лечились после перенесенных инфарктов вице-премьер Борис Колесников и советник президента Анна Герман. В 8-этажном корпусе на 235 коек работают 490 человек персонала, пишет издание.

Согласно сообщению, ремонт заказывают согласно распоряжению Кабмина от 5 ноября 2012 года. В документе указано общая смета строительных работ по корпусу № 3 "Феофании" - 465,77 млн гривен.

"В рамках этого тендера заказывают часть работ в 2013-2015 году. А именно, ремонт с переоборудованием вспомогательных зданий и сетей насосной и кислородной станций, хранилища рентгеновской пленки, здания под установку дизель-генераторной установки, подземных галерей и инженерных сетей и т.п", - говорится в сообщении.

Разработку рабочей документации капитального ремонта выполняло ООО "ДМ-проект", которое получило за работы 3,25 млн гривен.

Как известно, в сентябре 2012 года "Феофания" уже заказывала ремонт корпуса № 3 стоимостью 38 млн гривен. Подряд получил "Киевгорстрой", который должен был до конца 2012 года отремонтировать инженерные сети, коммуникации, установить автономный генератор, заменить четыре лифта в здании пищеблока, реконструировать насосную станцию. Однако в конкурсной документации нового тендера сообщается, что в 2012 году были выполнены работы только на 40 тыс гривен.

В 2012 году "Феофания" провела тендеры на приобретение товаров и услуг на 195,41 млн гривен.