В Виннице появились лекарства от инфаркта

Винницкая городская станция скорой медицинской помощи как благотворительную помощь получила препарат-новинку австрийско-немецкого производства "метализе" для ранней догоспитальной помощи больным с инфарктом миокарда.

Медики уверяют: его своевременное введение пациенту, то есть в первые три часа после появления симптомов заболевания, фактически сводит на нет летальность, существенно снижает риск инвалидности, а также значительно ускоряет срок выздоровления.

Как заверила региональный представитель по рецептурным препаратам представительства производителя в Украине Богдана Витковская, которая передала лекарства на станцию, это единственный препарат, который можно использовать на догоспитальном этапе лечения инфаркта.

Препарат вводится в 90 раз быстрее, чем его аналог, который используется в госпитальном периоде лечения. Одна инъекция - и тромболизис, блокирующий последующее развитие миокарда, то есть отмирание сердечной мышцы, начинается. Следовательно, нет необходимости ждать 90 минут и терять драгоценное время.

По словам главного врача Винницкой городской станции скорой помощи Валентина Фищука, опыт использования такого препарата в медицинской практике имеют города-миллионники, в частности, Харьков, Донецк, Киев, Одесса. Закупают в этих городах лекарства для службы "03" средствами региональных бюджетов.

Крайне необходима соответствующая региональная медицинская программа и Виннице. Ведь ежегодно количество вызовов к пациентам с острым инфарктом миокарда увеличивается.

"За шесть месяцев прошлого года количество вызовов к таким пациентам составляли 203, а за аналогичный период в этом году - 235, - комментирует Валентин Фищук. - Всего же за прошлый год "скорая" выезжала к таким пациентам 499 раз".

"Если раньше считалось, что инфаркт характерен для людей преклонного возраста, то теперь его диагностируют даже у людей среднего возраста и молодежи", - отмечает Богдана Витковская.

Руководство Винницкой городской станции скорой медицинской помощи убеждено: в бюджете в следующем году нужно предусмотреть средства на закупку хотя бы 20 флаконов препарата для тромболизиса (растворение тромба).

Стоимость одного такого флакона, который может спасти жизнь одному человеку, составляет свыше девяти тысяч гривен.

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