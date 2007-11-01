Названы производители некачественных лекарств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) определила десять производителей недоброкачественных лекарственных средств. Самое интересное, что эти предприятия - вовсе не какие-нибудь мошенники, изготовляющие в гараже «лекарства» из смеси питьевой соды и поваренной соли, а вполне солидные, известные фармацевтические компании.

Потребители постоянно жалуются, что многие лекарства, несмотря на немалую стоимость, либо вовсе не действуют, либо действуют недостаточно эффективно. Обычно это связывают с производством контрафактной продукции, которую «левые» фирмы без зазрения совести выбрасывают на рынок.

Но теперь выясняется, что производством некачественных лекарств заняты не только негодяи, но и известные фармацевтические компании, давно и совершенно легально действующие на рынке. Только что Росздравнадзор закончил мониторинг качества лекарств за шесть месяцев этого года и определил десятку «победителей» - лидеров по объему некачественной продукции. Теперь в отношении ряда препаратов этих компаний будет проводиться обязательный предварительный контроль качества. Росздравнадзор обещает обновлять эту «доску почета» ежеквартально.

Izvestia.ru