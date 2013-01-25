Королевская объяснила, почему нет выплат при рождении ребенка

Министр социальной политики Наталья Королевская объясняет техническими причинами задержки с выплатами при рождении ребенка и обещает в ближайшее время это уладить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге.

“Зарегистрировано новое положение. Если ранее справки о составе семьи выдавали ЖЭКи, то сейчас эти справки, согласно новому положению Министерства внутренних дел, выдает миграционная служба. Миграционная служба еще не наладила этот инструмент выдачи справок. Мы уже провели вчера совещание с участием первого вице-премьера”, - сказала Н.Королевская.

Она сказала, что первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов дал задание сегодня решить этот вопрос. По словам Н.Королевской, сегодня утром она провела встречу в Министерстве внутренних дел по этому поводу.

“Мы подготовили обращение к каждой облгосадминистрации, чтобы они полностью держали раньше существующий порядок, чтобы разрешить этот вопрос. А в течение одного или двух месяцев мы уже урегулируем процедуру, чтобы не было этого препятствия, которое искусственно создано, потому что чиновники не разобрались, зачем эта справка”, - подчеркнула министр.

Она высказала надежду, что до конца сегодняшнего дня, максимум до понедельника, 28 января, этот вопрос будет решен, и все справки семьям, которые должны получить выплаты, будут выданы.

Н.Королевская отметила, что ее министерство имеет несколько вариантов выхода из этой ситуации. В частности, ведомство обратилось к социальным представителям, чтобы они, посещая семьи, могли составлять справку от министерства. Следующим шагом является письмо министерства в облгосадминистрацию и Министерство внутренних дел, чтобы порядок предоставления этих справок (ЖЭКами) не был изменен в течение одного-двох месяцев

Н.Королевская также отметила, что все деньги на выплату семьям за рождение ребенка перечислены.