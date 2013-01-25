Денежные поборы в школах незаконны - Минобразования

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины заявляет о незаконности требования об обязательном внесении родителями учеников денег на нужды учебного заведения.

Об этом говорится в сообщении на сайте МОНмолодежспорта.

Отмечается, что на днях в СМИ была распространена информация о незаконных требованиях об обязательном внесении родителями учеников денег на нужды учебного заведения под видом благотворительных взносов в городе Нововолынске Волынской области.

В связи с этим, Министерство образования и науки, молодежи и спорта сообщает, что в соответствии с Положением об общеобразовательном учебном заведении, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 27 августа 2010 г. № 778 (далее – Положение), финансирование заведения осуществляется его учредителем (владельцем) или уполномоченным им органом в соответствии с законодательством. Финансово-хозяйственная деятельность заведения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, законами Украины «Об образовании», «Об общем среднем образовании» и другими нормативно-правовыми актами.

В учебном заведении по решению общего собрания (конференции) может создаваться и действовать совет заведения, деятельность которого регулируется его уставом, а также родительский комитет, попечительский совет, ученический комитет, методические объединения, комиссии, ассоциации.

Приказом Министерства образования и науки Украины от 02.06.2004 № 440 утверждено Примерное положение о родительских комитетах (советах) общеобразовательного учебного заведения, которые могут создавать благотворительные фонды в соответствии с действующим законодательством, в том числе контролировать поступление и распределение денег, принимать участие в решении других вопросов, предусмотренных уставом этих фондов.

Попечительский совет принимает меры по укреплению материально-технической и учебно-методической базы, привлечению дополнительных источников финансирования заведения, улучшению условий для организации учебно-воспитательного процесса, стимулированию творческого труда педагогических работников.

Министерство отмечает, что им постоянно принимаются меры для предотвращения финансовых нарушений, обеспечения конституционных норм и положений по обеспечению доступности, бесплатности дошкольного, общего среднего образования. Руководители местных органов управления образованием и руководители учебных заведений несут персональную ответственность за соблюдение требований законодательства в части законности сбора благотворительных и спонсорских взносов.

С целью предупреждения злоупотреблений служебным положением руководителям учебных заведений поручено (письмо МОНмолодежспорта Украины от 09.04.2012 г. №1/9-272):

обеспечить неуклонное выполнение Закона Украины «О благотворительности и благотворительных организациях»;

запретить незаконный сбор средств и материальных ценностей работниками учебных заведений;

рекомендовать родительским комитетам (советам) учебных заведений рассмотреть вопрос о создании благотворительных фондов в соответствии с законодательством, в уставах этих фондов обусловить четкий порядок поступления и использования средств;

прием благотворительных взносов от физических и юридических лиц осуществлять исключительно на добровольной основе в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 04 августа 2000 г. №1222 (с изменениями) «Об утверждении Порядка получения благотворительных (добровольных) взносов и пожертвований от юридических и физических лиц бюджетными учреждениями и заведениями образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания для нужд их финансирования» с обязательным оформлением соответствующей документации и отображением в бухгалтерском учете;

систематически проводить отчетность об использовании благотворительных и спонсорских средств перед педагогическими коллективами, советами и попечительскими советами учебных заведений, родительской общественностью.

Кроме того, сообщается, что Управлением образования Нововолынского городского совета создана рабочая комиссия, которая провела проверку указанных фактов. К дисциплинарной ответственности привлечены два классных руководителя Нововолынской ООШ № 6 и воспитатель дошкольного учебного заведения № 9 – вынесены выговоры за нарушение действующего законодательства.

Вынесен выговор за неподобающее исполнение должностных обязанностей и нарушение действующего законодательства заведующей дошкольным учебным заведением № 9.

Главным специалистам управления образования и директору Нововолынской СОШ № 6 «указано на недостаточный уровень контроля за соблюдением руководителями учебных заведений требований законодательства о материально-техническом обеспечении и организации образовательно-воспитательного процесса. Сделано предупреждение относительно недопущения в дальнейшем нарушения должностных обязанностей, определенных в должностной инструкции».

Сообщается, что негативные факты, выявленные во время прокурорской проверки, будут обсуждены на расширенном заседании коллегии управления образования и науки Волынской облгосадминистрации 29 января 2013 года.