1 ноября - Всемирный день вегетарианства

Первое ноября — Всемирный день вегетарианцев. Праздник тех, кто по своим убеждениям решил не есть того, что когда-либо бегало, жило и дышало. Рыцари овоща и фрукта считают свое увлечение очень здоровым и убеждают всех, что это придает им сил и излечивает от хронических болезней.

У всех людей есть генетическая предрасположенность к определенному типу питания. Кому-то вегетарианство может индивидуально подходить, а кому-то — нет. Определить это можно самостоятельно, "прислушиваясь" к своему организму.

Если вы чувствуете постоянную тягу к мясу, то вероятней всего, что с вегетарианством вам не по пути. Если же после съеденного битка у вас постоянно появляется чувство тяжести, неприятный привкус во рту, то можно попробовать эту систему питания. Узнать о своих склонностях также можно при помощи генетического тестирования.

Например, если у человека есть склонность к подагре, то из-за мясного питания увеличиваются шансы ее появления. А примерно один человек из трехсот вообще генетически не переносит продукты из злаковых (болезнь называется целиакия). Для таких вегетарианство — табу. Также им не стоит увлекаться беременным, кормящим женщинам и детям: для развития растущего организма нужен белок, основной поставщик которого — мясо. Нельзя отказываться от мясного и тем, кто занимается спортом: их мышцы также нуждаются в белке.

ПЛЮСЫ

+ Переход на вегетарианскую пищу в 90-97% случаев предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, т.к. холестерин и вредные жирные кислоты в основном поступают в организм из белковых продуктов животного происхождения.

+ Вегетарианцы реже болеют раком. Клетчатка, которой богата их еда, выводит шлаки и поэтому является одним из средств профилактики онкозаболеваний.

+ Если вегетарианец отказывается не только от мясной еды, но и от бобовых, то он реже болеет болезнями обмена веществ (подагрой, обменным артритом, некоторыми невритами), т.к. пусковым моментом этих проблем является мочевая кислота, азотистые соединения и другие вещества, которые находятся в этих продуктах.

МИНУСЫ

- Одной растительной едой нельзя компенсировать все незаменимые аминокислоты, которые есть в мясе. В вегетарианской пище отсутствуют 4 важных аминокислоты, без которых у человека страдают иммунитет, мышечная система, кожа и волосы.

- Недостаток холестерина хоть и спасает людей от атеросклероза, но значительно ослабляет мужскую силу, т.к. мужские половые гормоны образуются именно из этого "вредного" жира.

- Растительная пища, если есть исключительно ее, изменяет реакцию мочи таким образом, что она приобретает склонность образовывать камни в почках.

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