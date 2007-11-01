Кесарево сечение повышает риск астмы у ребенка

Дети, появившиеся на свет путем кесарева сечения, чаще заболевают астмой.

Ученые из Королевского детского госпиталя в Белфасте (Северная Ирландия) проанализировали результаты 22 исследований, посвященных этой теме.

Выяснилось, что рождение путем кесарева сечения повышает риск астмы на 20%, сообщил руководитель исследования Сурен Тавагнанам (Suren Thavagnanam).

По мнению ученых, защитный эффект естественных родов обусловлен контактом ребенка с бактериями, населяющими родовые пути матери. При этом происходит «тренировка» иммунной системы новорожденного, повышающая ее способность распознавать и уничтожать патогены. В противном случае, то есть в отсутствии такого контакта, у ребенка может со временем возникнуть сенсибилизация (повышенная чувствительность) иммунной системы к воздействию безвредных раздражителей, в частности пыльцы или домашней пыли, с последующим развитием аллергических заболеваний и астмы.

Новые данные связывают увеличение заболеваемости астмой в Великобритании с растущим числом кесаревых сечений. По статистике, с 1973 года британские дети стали болеть астмой более чем в четыре раза чаще, сообщили ученые.

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