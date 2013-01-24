В Украине отменили сертификацию детских товаров

Министерство экономического развития и торговли исключило из перечня продукции, которая требует обязательной сертификации в Украине, ряд товаров, в том числе, предназначенных для производства товаров для детей.

Соответствующий приказ Минэкономразвития зарегистрирован в Министерстве юстиции 9 января под № 85/22617.

Согласно документу, из перечня продукции для обязательной сертификации исключены: полотна трикотажные бельевые для детей; ткани хлопчатобумажные и смешанные для бельевых изделий детского ассортимента; средства связи, посуда из черных и цветных металлов, фарфора, фаянса и стекла; посуда стальная эмалированная; посуда хозяйственная чугунная эмалированная; изделия пиротехнические бытовые.